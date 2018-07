230 sultada, nagpainit sa A-CUP 7-Stag Derby

BUMUHOS ang malakas na ulan pero hindi natinag ang mga sabungero, natuloy ang 2018 A-Cup 1st Leg 7-Stag Derby na ginanap sa New Davao Matina Gallera.

Nagsimula ang 4-Stag Pre-Finals sa alas-9 ng umaga, umabot din sa 230 ang sultada.

Balikatan ang naging banatan hindi nadomina ng mga liyamado ang mga dehado kaya lamang sa trabisya ay ‘yung mga tiyempista.

Nagharap ang ADB and Sons nina Dodoy Brillantes at Kim Brillantes at VG-Franklin na pag-aari naman ni Franklin Bautista.

Talisain ang panabong ng VG- Franklin habang Hiraw ang sa ADB and Santos, nagwagi ang manok ni Bautista.

Liyamado sa parada ang VG-Franklin na nasa Meron side subalit kontra barata at tinawag ang Wala bago binitawan ang mga manok.

Nagkaroon din ng 5-Cock Derby sa Roligon Mega Cockpit, napatunayan lang na kahit umuulan o bumabaha ay hindi maaawat ang mga sabungero.

Tinawag na Hatawan sa Tag-Ulan ang nasabing derby na sinimulan ng alas-5 ng hapon at nagkaroon ng 57 fights.