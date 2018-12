23 ka polis nasakpang natulog sa presinto gitaktak sa puwesto

Gitangtang sa puwesto ang 23 ka pulis, lakip ang chief of police, sa Anilao Municipal Police Station sa Anilao, Iloilo human kini masakpi nga natulog samtang nag-duty.

Gitinu kini ni Sr. Supt. Marlon Tayaba, provincial director sa Iloilo Police Provincial Office (IPPO), diin epektibo ang pagtangtang niini kagahapon.

Gimandu ang pagtaktak sa puwesto ni Chief Supt. John Bulalacao, Regional Director sa Police Regional Office sa Western Visayas (PRO-6).

Matud niya nga mihomog surprise inspection sa Western Visayas (Napolcom-6) mga alas-4:40 sa kadlawon niadtong Huwebes og nasakpang nangatulog sa oras tingtrabaho.

“Our investigation is still ongoing and we are also looking for the liabilities of these relieved police officers,” matud ni Tayaba.

Samtang gihulioan si Senior Insp. Menrico Candaliza ni Chief Insp. Ciriaco Esquiliarga isip hepe sa maong estasyon sa kapolisan.