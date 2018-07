23 ka lisensyadong recruitment ug manpower organization mipaluyo ni Bello

Mipadayag sa ilang pagsuporta ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang 23 licensed recruitment ug manpower organizations sa nasud.

Sa gipirmahan nga “Manifesto of Support ” sa grupo ni Bello sa Aloha Hotel, nagtuo sila nga wala kini malambigit sa bisan unsang korapsiyon sa Department of Labor and Employment (DOLE).

Giingong kanila sila ni Bello isip usa ka tawong daling maduol nga kalihin ug adunay dedikasyon sa iyang trabaho.

“We have not known Labor Secretary Silvestre Bello III, to have received cash or gifts of any kind from any recruitment agency in exchange for favors,” matud sa gropu

Giawhag sa grupo si Presidente Rodrigo Duterte nga ipabilin si Bello sa iyang puwesto isip kalihim sa DOLE aron mapadayon niini ang iyang mga programa alang sa lokal ug overseas labor.