23 bagong coal plant pinaharang kay Digong

Nagmartsa patungo sa Malacañang ang mga clean energy advocate group upang iparating kay Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang panawagan hinggil sa coal moratorium habang wala pang konkretong ginagawa ang Department of Energy (DOE) para ganap na ipatigil ang mga planong coal project sa bansa.

Subalit habang patungo na sa Mendiola ay hinarang sila ng mga pulis kaya hindi nakarating sa harap ng Malacañang.

Giit ng Power for People Coalition (P4P) at Philippine Movement for Climate Justice (PMCJ), pagkatapos ng sunod-sunod na bagyo sa bansa, kailangang tigilan na ang mga coal project para malimitahan ang epekto nito sa climate change at dapat gawin na ito ngayon.

Ayon kay Gerry Rances, P4P convenor, kahit sinabi ng DOE na gusto nito ng renewable energy at ng coal moratorium ay taliwas naman dito ang nangyayari.

“We heard the DOE say they want renewable energy. We even heard DOE say they want a coal moratorium. But all that has happened so far is the proliferation of coal,” sabi ni Arances.

Kahit pa binanggit na aniya ng DOE na nais nitong gawing patakaran ang coal moratorium, wala namang binibigay itong kasiguruhan na hindi na itatayo ang 23 coal plant na nasa pipeline na may kabuoang kapasidad na 13.8GW na dapat kanselahin nang lahat, sabi naman ni PMCJ national coordinator Ian Rivera.

Hiniling nila kay Pangulong Duterte na maglabas ng kautusan para mapatigil na ang pagtatayo ng mga bagong coal plant.

“Matagal na kaming nananawagan ng pagwawakas sa paggamit ng coal. Kahit ang Pangulo sa kanyang SONA ay nagsabing dapat bigyan tugon ang mga enerhiyang renewable. Pati ang DOE nagsabing papaboran na ito pero nagpapatuloy ang paggamit ng coal kahit na binabayo tayo ng sunod-sunod na bagyo. Dapat na itong wakasan,” ayon pa kay Arances. (Eileen Mencias/Juliet de Loza-Cudia)