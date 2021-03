23-anyos super mom sa pag-aalaga ng 11 baby

Bawat indibidwal ay may kanya-kanyang goal sa buhay, may ilan na pokus sa kanilang career o negosyo habang iba ay pinagsasabay ang pag-aalaga sa pamilya at iba pang personal na pangarap.

Tulad ng iba, kakaiba rin ang goal ng isang ginang na sumikat sa iba’t ibang news site dahil sa pagkakaroon niya ng 11 na baby.

Pinanganak ni Christina Ozturk, 23-anyos ang kanyang unang anak sa natural na paraan, pero matapos nito, nag-set na siya ng programa para magkaroon ng surrogate mother sa 10 pa niyang anak na pinanganak sa loob lamang umano ng 10 buwan.

Pero hindi pa dito natitigil dahil plano pa niya na madagdagan ito.

Kasama naman ni Christina sa pagpapalaki ng anak ang kanyang milyonaryong mister at hotel owner na si Galip, 56, at nakabase sila sa Batumi, Georgia, bahagi ng dating Soviet republic.

Nag-joke pa umano ang couple na plano nilang magkaroon ng higit 100 anak.

Legal naman sa kanilang bansa ang pagkakaroon ng surrogate mother, at ayon sa mag-asawa dumadaan ang lahat ng mga potential candidate nito sa serye ng counselling at pagpirma sa legal na dokumento bago ituloy ang pagbubuntis sa genetical na anak ni Christina at kanyang msiter.

Sa prosesong ito, hindi umano nakikipag-ugnayan ang mag-asawa sa mga surrogate mother at ang clinic na ang nagaasikaso sa lahat ng proseso.