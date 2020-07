22K preso pinalaya ngayong pandemya

Upang ma-decongest ang mga overcrowded na piitan ngayong may COVID-19 pandemic umabot sa 21,858 persons deprived of liberty (PDLs) ang pinalaya mula Marso 17 hanggang Hulyo 13 sa 470 jail facilities na hawak ng Bureau of Jail Management and Penology (BJMP), ayon sa Department of the Interior and Local Government (DILG).

“Patunay lamang ito na sa gitna ng pandemya, hindi nakakaligtaan ng pamahalaan ang kapakanan at kabutihan ng ating mga kapatid na nakapiit sa mga kulungan, lalong-lalo na iyong mga matatanda, mahihina at buntis. Nagpapasalamat din kami sa Supreme Court sa kanilang mga bagong guidelines na nakatulong sa maraming PDLs,” ani DILG Secretary Eduardo Año.

Mula sa nasabing kabuuang bilang, 15,102 rito ay paralegal releases sa pamamagitan ng piyansa, plea-bargaining, parole o probation habang ang 6,756 ay non-paralegal releases sa pamamagitan ng acquittal o served sentence.

Sa mga pinalayang PDLs, 409 rito ay mga matatanda, 621 ang may sakit o karamdaman at 24 ay buntis. (JAT)