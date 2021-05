224 SJDM Bayan Muna, Kadamay member balik-loob sa gobyerno

Nalagasan ng 224 miyembro ang Bayan Muna at Kalipunan na Damayang Panlipuban (KADAMAY) matapos kumalas ang mga ito sa nasabing mga grupo kasabay ng pagbawi rin ng kanilang suporta sa CPP/NPA.

Sa isang seremonya sa covered court sa Bgy. Poblacion, San Jose del Monte City, Bulacan, lantaran nilang tinukoy ang pagkawala ng kanilang mga karapatan bilang dahilan ng pagtalikod nila sa makakaliwang grupo.

Ang naturang seremonya ay pinangunahan nina P/Gen. Valeriano De Leon, director ng PNP Region 3, SJDM Mayor Arthur Robes, Bulacan Provincial Director P/Col. Lawrence Dalipe at iba pa. I

Isinoli ng mga nagbalik-loob na miyembro ang kanilang mga ID sa dating kinaaanibang grupo at nanumpa ng katapatan sa Republika ng Pilipinas bilang tanda ng kanilang pagbawi ng suporta sa komunistang grupo.

Kabilang sa mga bumawi ng supporta ang isang armadong kasapi ng New People’s Army, apat na miyembro ng National Democratic Front, tatlong organazers at isang lider ng mga kabataan.

Ang inisyatiba ay pinangunahan ni P/Lt. Col. Fitz Macariola, Acting Force Commander of Region 3 PNP sa ilalim ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) na naglalayong wakasan ang dekada ng armadong pag-aalsa sa pamamagitan ng tinaguriang Whole of Nation approach.

Sa kanyang pagsasalita sa naturang okasyon, sinabi ni dating Bayan Muna organizer na itinago sa alyas “Ka Jenny” na sinuportahan nila ang komunistang grupo dahil nangako ito sa kanila ng libreng pabahay at edukasyon sa kanilang mga anak, kapalit ng suportang pinansiyal at iba pa sa organisasyon.

Gayunman, hindi umano natupad ang mga pangako sa kanila at wala rin silang nakuhang suporta sa grupo sa panahon ng kanilang pangangailangan.

Samantala, nangako si Ka Jenny na tutulong siya na himukin ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay na hanggang ngayon ay bahagi pa rin ng organisasyon.

Sinabi naman ni Major Carl Sanchez, Commander ng 301st brigade na 95 porsiyento ng mga bumawi ng suporta sa makakaliwang grupo ay nabigyan na ng tirahan sa ilalim.ng Pabahay 2000 program sa SJDM.

Ang naturang grupo ang ilegal na umokupa sa pabahay ng pamahalaan noong 2013 at mula noon ay sila na ang napagkukuhanan ng suporta ng grupong CPP/NPA na naka-base sa Bulacan.

Idinugtong ni Sanchez na ilang daan pang mga residente ng Pabahay 2000 ang nagsisilbing supporter ng komunistang grupo.

Ang iba namang nagbalik-loob na kabilang sa Kadamay group ay umokupa na sa proyektong pabahay ng NHA sa Pandi, Bulacan noong Marso, 2017.

Tiniyak naman ni Mayor Robes na tutulungan ng lokal na pamahalaan ang mga nagbalik-loob sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng pabahay, pangkabuhayan pagsasanay at tulong panlipunan biang panimula sa kanilang pagbabagong buhay.

Sinabi ng alkalde na magiging katuwang niya si SJDM Rep. Florida Robes upang mapagkalooban ng magandang buhay ang mga nagbalik-loob sa pamahalaan.

“We will work closely with the the NHA to formulate an order to enable them to own housing units that are available in SJDM and give them livelihood assistance to bring them employment,” pahayag ng alkalde. (Mia Billones)