220 couple sa Bacolod naka-face mask nang kinasal

Walang makapipigil sa kasalan ng 220 couple sa Bacolod City, kahit pa ang banta ng coronavirus disease (COVID-19).

Kaya sa ginawang mass wedding sa Bacolod City Government Center na pinangunahan ni Mayor Evelio Leonardia noong Huwebes, pa­wang mga nakasuot ng face mask ang mga magpapa­litan ng ‘I do’.

“This is a mass wedding like no other because of its unique date, and for the first time ever couples have to wear masks as a precaution,” ayon sa alkalde.

Dagdag pa ng alkalde na ang ‘Kasalan ng Ba­yan: 220 on 02-20-2020’ ay nagpapakita na ang pag-ibig ay hahamakin ang lahat, dahil nakiisa pa rin ang mga couple kahit pa mayroong COVID-19 scare. Mayroon umanong go signal ang kasalang bayan sa Department of Health.

Nang hudyat na para sa paghalik sa mga bride, pawang mga naka-face mask pa rin ang mga ito kaya nagtawanan ang lahat ng bisita sa event. (PNA)