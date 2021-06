21 pinuslit na luxury car winasak

Dalawampu’t isang mamahaling sasakyan ang winasak ng Bureau of Customs dahil sa misdeclaration at hindi pagbabayad ng tamang buwis.

Napipi matapos wasakin ang 21 smuggled vehicle na nagkakahalaga ng P58.55 milyon sa Maynila at Cagayan de Oro nitong June 18.

Pitong sasakyan ang winasak sa BOC Port Area, Manila na brand new McLaren 620R, used Hyundai Genesis, used Bentley 2007, used Porsche 911 C2S, used Mercedes-Benz, isang unit ng Lotus at isang unit ng Toyota Solara.

Samantala, dinurog naman ang 14 knocked-down used Mitsubishi Jeep sa Diamond Logistic sa Baloy, Brgy. Tablon, Cagayan de Oro.

Nasabat ang mga puslit na sasakyan, na may iba’t ibang consignee, mula 2018 hanggang 2020. (IS)