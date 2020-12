21-anyos bawal sa e-cigarette, P100K multa

Pinagbawal ng Bureau of Internal Revenue (BIR) ang pagbebenta ng tinatawag na vapor o heated cigarette sa 21-anyos pababa.

Ayon kay BIR Commissioner Caesar Dulay, ipasasara ang mga lalabag na establisyimento at makukulong ang mga may-ari ng hanggang apat na taon, sang-ayon sa Section 144 ng Tax Code.

Magmumulta rin ang lalabag hanggang P100,000.

Inilabas ng BIR chief ang babala matapos lagdaan ang Revenue Memorandum Circular 128-2020, na magpapatupad sa joint memorandum agreement ng Department of Finance, Department of Health, Department of Budget and Management, Philippine Health Insurance Corporation at BIR sa pamamahagi at pagbebenta ng mga produktong sigarilyo na ito.

Ang heated cigarette ay tumutukoy sa electronic nicotine o non-nicotine delivery system ng liquid solution o gel.

Hindi rin pinapayagan ang mga tagagawa at namamahagi na magdagdag ng mga lasa sa mga produkto, maliban sa natural na lasa ng tabako.