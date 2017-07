20K multa sa isnaberong taxi

Papatawan ng tumatagingting na P20,000 multa ang mga isnaberong taxi drivers at nangongontrata ng mga pasahero.

Ito ang laman ng House Bill 4433 ni AANGAT TAYO party-list Rep. Neil Abayon III.

Mas mataas ng apat na beses ang multa sa itinakdang parusa sa mga insabero at nangongontratang taxi drivers at iba pang nananamantalang tsuper.

Sa Section 2 ng panukala ni Abayon, nais nitong patawan ng P10,000 hanggang P20,000 ang mga taxi drivers na hindi gagamitin ng taxi meter at naniningil ng mas mahal na pasahe.

Mas mataas ito ng dalawa hanggang apat na beses sa multang itinakda na Joint Administative Order No. 2014-01 ng Department of Transportatio (DOTr) at Land Transportation Office (LTO) at Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) laban sa mga insaberong taxi drivers na aabot lamang ng P5,000.

“This bill seek to encourage taxi drivers to honor the law and bear always in mind that the contract of carriage and the obligation of common carriers is at all times vested with public interest,” ani Abayon.