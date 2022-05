20K beses atake sa Comelec website naharang ng DICT

Ibinunyag ni Commision on Elections (Comelec) acting Spokeperson John Rex Laudiangco na may naganap na 20,000 pagtatangka na atakehin ang Comelec mula noong bisperas nghalalan at mismong noong araw ng halalan,Mayo 9.

Ayon kay Laudiangco, ito umano ay napigilan at naharang ng Department of Communications and Technology (DICT).

“Marami pong sumubok na i-attack ‘yong website ng Comelecsince May 8 and May 9 including our election results website, but all of these were denied by the DICT,” ayon kay Laufiangcobase sa report ni DICT Usec. Maria Victoria Castro sa Comelec.

Gayunman, hindi inihayag ng DICT sa Comelec kung ang nagtangkang umatake ay mga dayuhan o lokal.

Kasabay nito,pinapurihan ng Comelec ang DICT dahil sanagawa nitong idepensa ang poll body laban sa cyber attacks.

“Tuloy-tuloy po silang nagbabantay at aming pasasalamat saDICT at sa kanilang representative kanina Usec. Maria Victoria C. Castro,” dagdag ni Laudiangco. (Juliet de Loza-Cudia)