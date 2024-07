Walang kakuwenta-kuwentang speech sa SONA

“Atin ang West Philippine Sea at mananatiling atin ito,” giit ni Pangulong Bongbong Marcos sa State of the Nation Address (SONA).

Pero bakit ‘di tayo tinutulungan ng ibang bansa sa panggigipit sa atin ng China?

‘Di ba ang ruling ng Permanent Court of Arbitration (PCA) sa The Hague, Netherlands ay atin ang West Philippine Sea?

Bakit hindi tayo bumalik sa PCA upang i-pressure o gipitin nito ang China sa patuloy na panggigipit nito sa Pilipinas?

Nasaan ang America na nangako, sa pamamagitan ni President Joe Biden, na paiiralin nila ang treaty na sasaklohan ng US o Pilipinas ang isa’t isa kapag isa sa kanila ay sinalakay ng ibang bansa?

Kung sabagay, ulyanin na itong si Biden at wala kang maaasahan sa kanyang pangako.

* * *

Ang pinaka-highlight sa talumpati ni Mr. BBM sa SONA ay ang pag-ban niya ng POGO sa bansa.

Masigabong palakpakan ang natanggap niya sa peanut gallery.

Ang ibang sinabi ng Pangulo sa kanyang talumpati ay pinalakpakan din pero palakpak ito ng mga sipsip. In short, napilitan lang silang pumalakpak.

Nakinig ako sa kanyang speech. Natulog ako.

I’m sure ay inantok din yung mga nakikinig sa kanya na mga senador, congressmen/women at miyembro ng diplomatic corps.

Walang kakuwenta-kuwentang talumpati maliban lang doon sa kanyang anunsiyo tungkol sa POGO.

Binabasa na nga lang ang speech, ‘di pa marunong mag-deliver ng talumpati.

Ang yumaong dating pangulong Simeon Benigno Aquino, a.k.a. Noynoy Kuyakoy, ay mas magaling pang mag-deliver ng speech sa SONA.

Pero ang pinaka-walang kuwentang magdeliver ng talumpati sa lahat ng pangulo ng bansa ay si Rodrigo “Digong” Duterte.

Dinadaan ni Digong sa biro ang mga walang katuturan speeches niya sa SONA at maging sa ibang talumpati niya.

* * *

Hindi naman noticeable o kapansin-pansin ang absence ni Vice President Sara Duterte sa latest SONA.

Parang wala lang. Alam na kasi ng taumbayan na siya’y ‘di dadalo.

Kung akala ni Sara na mami-miss siya ng taumbayan dahil wala siya doon ay nagkamali siya.

‘Di siya namiss sa SONA.

At bakit naman siya mami-miss, wala na siyang personalidad mula nang umalis siya bilang kalihim ng edukasyon?