Vincent Astrolabio iniinda appendix sa laban vs Hapon

MATAPOS masadlak sa masaklap na pagkatalo nitong Hulyo para sa ikalawang salang sa world title fight, agad namang sumabak sa operasyon si power-puncher Vincent “Asero” Astrolabio matapos pumutok ang appendix nito na kinailangang tanggalin sa St. John of the Cross Hospital sa Davao City.

Hindi matukoy ni Nonoy Neri, team manager at head trainer ng 27-anyos na Pinoy boxer na mayroon na itong iniindang karamdaman habang nasa panahon ng preparasyon kontra kay World Boxing Council (WBC) bantamweight champion Junto Nakatani nitong nagdaang Hulyo 20 Ryoguku Kokugikan Arena sa Tokyo, Japan.

“Vincent [Astrolabio] didn’t tell us about it when we were preparing before we went to Japan. Maybe he just ignored it because it wasn’t painful yet at that time and he really didn’t want the fight against Nakatani to be postponed,” pahayag ni Neri.

Napag-alaman na lamang ng kampo ng tubong General Santos City na tumitindi ang nararamdamang sakit sa kanang tagiliran ng kanyang tiyan ni Astrolabio nitong Biyernes.

Inamin ni Neri na mayroon nang nararamdamang sakit sa tiyan ang boksingero, subalit nilinaw na hindi ito isang kadahilanan para gawing palusot sa nakuhang pagkatalo na nagresulta sa first-round knockout. (Gerard Arce)