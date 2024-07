Kinumpirma ni Senador Cynthia Villar ang kanyang intensiyong tumakbo sa pagka-mayor ng Las Piñas City sa May 2025 elections.

Makakalaban ni Villar, magtatapos ang ikalawang termino sa pagkasenador sa Hunyo 2025, ang kanyang pamangkin at kasalukuyang Vice Mayor April Aguilar.

“I want to run for mayor kaya lang, may other considerations. We’ll see,” pahayag ni Villar sa pa¬nayam ng mga reporter.

Isa sa mga konsiderasyon ay ang kanyang asawa, si dating Senate President Manny Villar na gusto siyang pabalikin sa House of Representatives.

“Nagko-comment lang ‘yun [Manny] but in the end ako din magde-decide,” sabi pa ng senadora kasabay sabing sa Oktubre ang pinal niyang desisyong kung tatakbo ba siya sa pagkaalkalde o ‘di kaya’y kinatawan ng lungsod sa Kamara de Representantes.

Nang tanungin kung bakit gusto niyang tumakbo sa pagka-ma¬yor, sinabi ni Villar na gusto niyang ituloy ang kanyang adbokasiya at mga proyekto sa lungsod.

“May farm school ako sa Las Piñas. Mayro’n akong River Rehabilitation Program. Mayro’n akong Las Piñas-Parañaque Wet Land Farm. May drug rehab center kami dun. Madaming mga infrastructure (projects),” paliwanag ng senadora.

Nauna nang kinumpirma ng mag-asawang Villar na tatakbo sa pagkasenador ang kanilang nag-iisang anak na babae, si Las Piñas Rep. Camille Villar sa susunod na senatorial race sa 2025. (Dindo Matining/Reymund Tinaza)