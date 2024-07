Unang gabi ng lamay ng mister ni Mother Lily, blockbuster

Sumilip na kami sa unang gabi ng lamay ni Father Remy Monteverde, butihing asawa ng Regal Films matriarch na si Mother Lily Monteverde.

Medyo late na kami dumating nina Allan Diones at Malou Fagar sa wake na ginaganap sa kanilang 38 Valencia Events Place sa Quezon City.

Ang naabutan namin doon na punong-abala ay si Ms. Roselle Monteverde, katuwang ang panganay na anak na si Keith at hipag na si Grace, asawa ni Dondon Monteverde ng Reality Films at Virtual Playground. Wala si Mother Lily dahil sakitin na rin ito at bawal na sa maraming tao.

Earlier daw ay nandoon si Senator Lito Lapid na talagang close sa namayapang Regal patriarch. Isa ito sa talagang tumulong para maging Lito Lapid siya. Nakiramay na rin daw sina Sen. Grace Poe, Manay Gina De Venecia, at si FDCP (Film Development Council of the Philippines) Chairman Joey Reyes, at Cory Vidanes ng ABS-CBN.

Ang nakasabay naman namin ay si Joey Abacan, former executive ng GMA-7, na malapit na kaibigan ni Roselle. Of course, nandoon si Lea Calmerin na bagama’t na kay Coco Martin na ay nanatiling loyal sa kanyang mga mentors sa Regal.

Day 1 palang ay wala na halos paglagyan ng mga wreaths. Ilan sa mga maagap na nakapagpadala ng mga bulaklak ang ABS-CBN, GMA-7, si Boss Vic del Rosario ng Viva Films, si Ma’am Robina Gokongwei-Pe, at

ang BFF ni Mother Lily na si George Yang and family ng McDonald’s Philippines.

Bongga rin ang mga padalang bulaklak ng Vera-Perez Family, nina Sen. Bong Revilla and Congresswoman Lani Mercado; Herbert, Hero and Harlene Bautista; Sen. Loren Legarda, Ben Chan ng Bench, at ng magkasintahang Coco at Julia Montes.

Paniguradong pagbalik namin sa venue ay hanggang kalsada na ang mga bulaklak, na walang tigil ang pagdating.

Muli, ang aming pakikiramay sa pamilya Monteverde.