Binanggit ni dating presidential spokesperson Harry Roque na bahay niya ang lugar kung saan nahuli ang dalawang Chinese na may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs).

Sa pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety, makailang ulit na binanggit ni Roque na ang lugar kung saan nadakip ang dalawang Chinese ay “ang aking bahay’.

“Nagtataka ako kung ano ang relasyon nila doon sa lalaki na naha¬nap sa aking bahay. At noong nahanap ‘yung lalaki sa aking bahay, ito nga pong si Ana, ang tawag ko sa kanya Ana kasi American name niya, eh hinanap ko sabi ko ‘sino ‘yan?’” kuwento ni Roque sa komite.

Noong Lunes, sinabi ni Roque sa Senate Committee on Women, na may interes siya sa isang kompanyang nagmamay-ari ng isang residential house sa Tuba, Benguet kung saan naaresto ang dalawang dayuhan na pinaniniwalaang may kaugnayan sa POGO.

Isa sa Chinese na nakilalang si Liming Sun ay may red notice na pala sa Interpol dahil sa kinakasangkutan nitong large scale fraud sa China.