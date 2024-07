Rhian hinangaan sa paghahakot ng basura

Naku, talagang maraming netizen ang napahanga nitong si Rhian Ramos dahil sa kanyang kabaitan, ha!

Sa Instagram kasi ni Rhian ay ibinida nga niya ang kanyang ginawang pagtulong sa isang komunidad sa Quezon City, kung saan ay naghakot siya ng basura! Ang taray!

Sey nga ni Rhian, “Because of Typhoon Carina, some areas have collected abnormal amounts of flood water, garbage, and debris, acting as a catch basin for its neighboring districts and even neighboring cities.”

“It was an uplifting experience to see heavy equipment and cleaning professionals also pouring in from other parts of Metro Manila to help clear the streets of District 4, QC,” dagdag pa niya.

Inulan naman ng papuri ang kabutihang ito ni Rhian at marami ang bumati sa kanya sa comment section, at pinusuan din ng marami ang kanyang post.

Pero ito, ha. May isang netizen na hindi naantig ni Rhian! Pamumuna kasi nito, puwede naman daw tumulong in secret at hindi na kailangan i-announce.

Pinagtanggol naman agad si Rhian ng ibang netizens at sinabing ginagawa lamang ito ng aktres para marami ang makakita at ma-inspire na tumulong sa community.

Despite the mixed reactions from the netizens, hindi natin maitatangging kahanga-hanga talaga ang mga katulad ni Rhian na hindi madamot sa pagtulong in times of great need. Sana nga ay mas marami pa ang ma-inspire nila upang mag-contribute sa ating community.

‘Yun na! (Carl Balasa)