Kinalampag ng mga senador ang administrasyong Marcos na pansa-mantalang isuspinde ang Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP) na ngayon ay tinatawag ng Public Transport Modernization Program (PTMP).

Nais ng mga senador na maresolba muna ang “valid and urgent concerns raised by affected drivers, groups, unions, and transport cooperatives with the end in view [of] ensuring a more efficient and inclusive implementation of the PTMP.”

Ang kanilang kahili¬ngan ay nakapaloob sa Senate Resolution (SR) No. 1096 na iniakda ni Sen. Raffy Tulfo at nilagdaan ng 21 pang senador, kabilang sina Senate President Francis Escudero, Majority Leader Francis Tolentino at Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Tanging si Sen. Risa Hontiveros ang hindi lumagda sa resolusyon.

Sa pagdinig ng Senate committee on public services na pinamumunuan ni Tulfo, noong Hulyo 23, napag-alaman niyang hindi planado at minamadali ang modernization program.

“There is an urgent need to thoroughly review and reassess the impact of the program, to alleviate the fears of the drivers and transport operators who will be directly burdened by its implementation,” nakasaad sa resolusyon.

Binigyang-diin ni Tulfo at mga senador ang hinaing ng mga apek¬tadong driver, grupo, unyon, at transport cooperatives, partikular na ang mga isyu sa consolidation nila sa mga kooperatiba.

Sinabi ng mga senador na ang mga maliliit na stakeholder na ito, partikular na ang mga driver na nananatiling unconsolidated, ang nawawalan ng pang kabuhayan. (Dindo Matining/Reymund Tinaza)