Pormal na inihain ni dating senator Antonio Trillanes IV nitong Miyerkoles sa Department of Justice (DOJ) ang illegal drug smuggling case laban kina Davao City Rep. Paolo ‘Pulong’ Duterte, asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Mans Carpio, dating Customs Commissioner Nicanor Escalona Faeldon at iba pa.

Sila ay hinabla dahil umano sa paglabag sa Section 4 in relation to Section 26(a) ng Republic Act No. 9165, na kilala rin bilang ‘Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002’ as amended by Republic Act No. 10640; at Republic Act No. 3019, o ‘The Anti-Graft and Corrupt Practices Act’.

Ang kaso ay nag-ugat sa P6.4 bilyong halaga ng shabu shipment na kinumpiska noong 2017.

“Ang mga nakalap namin na ebidensiya ay bunga nung Senate investigations nu’ng 2017. Pero ito ‘yung mga pinilit na pagtakpan nung Duterte administration noong sila’y nakapuwesto pa. Kaya nga¬yon, nakahanap tayo ng magandang pagkakataon na mag-file nitong kasong ito,” paliwanag ni Trillanes sa interview ng media.

Imposible umanong makapasok sa bansa ang 602 kilo ng shabu na nagkakahalaga noon ng P6.4 bilyon kung walang kakutsaba o partisipasyon ng mga respondent, ayon pa sa 47-pahinang complaint-affidavit.

“This is an opportunity for the Department of Justice to serious look into, investigate and prosecute these “big fishes” who have made it possible to import gargantuan amounts of illegal drugs but who always evaded prosecution,” dagdag ni Trillanes.

Kumpiyansa naman si Rep. Duterte na maaabsuwelto ito sa drug smuggling case na isinampa ni Trillanes.

“This is a welcome development, mas maganda ito dahil sa Korte ng Pilipinas ang pagdinig at hindi sa korte ng Facebook at utak ng isang trililing na sundalong kanin,” sabi ni Duterte. “This move will allow us to address these accusations through the proper legal channels, ensuring that the truth will prevail.” (Prince Golez/¬Billy Begas/Eralyn Prado/¬Charmaine Abong)