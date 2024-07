BUMIDA sa World Chocolate Day sa Seoul, South Korea ang Philippine Cacao bilang bahagi sa selebrasyon ng ika-75 anibersaryo ng matibay na diplomatikong relasyon sa pagitan ng Pilipinas at Korea.

Naisakatuparan ito dahil sa paanyaya ng Philippine Embassy sa Korea kung saan pinangunahan ito ng Chocolate Queen of Cebu na si Raquel T. Choa na miyembro ng The Chocolate Chamber.

Ibinahagi dito ang tatlong uri ng inuming tsokolate mula sa Pilipinas para sa chocolate pairing na dinaluhan ng mga Filipino at Korean community.

Ipinares ang tsokolateng inumin sa white at red wine, keso at hamon.

“Chocolate was paired with white and red wine, cheese, and ham, creating a variety of flavors for guests to enjoy. Each combination allowed for a unique tasting experience, highlighting the rich and nuanced profiles of the chocolate, the complexity of the wines, and the savory notes of the cheese and ham,” ani ng TCC.

Kaakibat din ng nasabing pagdiriwang ang pakikibaka para sa pagkamit ng sustainable tourism at farming practices sa Pilipinas.

Ang cacao ay tumutukoy sa mga buto ng puno ng cacao na kilala sa lokal na tawag bilang kakaw.

Ito ay isang mahalagang produkto sa bansa at karaniwan itong ginagawang tsokolate.

“It was more than just a chocolate pairing event; it was a moment to connect with #katsokolate (friends of chocolate), appreciate the value of Philippine cacao, and pay tribute to the dedication of cacao farmers,” dagdag pa ng TCC. (Moises Caleon)