Niño palaban: “INUMPISAHAN NYO, TATAPUSIN KO!”

Kapansin-pansin ang mga cryptic message ng mag-amang Niño at Sandro Muhlach sa kanilang mga social media account.

Monday (July 29) nang mag-post si Sandro ng persevering face emoji sa kanyang Instagram story.

Madaling araw ng Tuesday ay nag-share naman siya sa kanyang Instagram story ng isang quote mula sa user na si @joenasandiego.

“God is never late. He sees the cries of the helpless and He will heal, provide, lead, and save. Trust in Him,” saad sa quote.

Wednesday ng madaling araw naman ay may palabang post ang ama niyang si Niño sa personal account nito sa Facebook.

Sey niya sa kanyang post, “INUMPISAHAN NYO, TATAPUSIN KO!”

Base nga sa kanyang post ay mukhang may pinapatamaan siya.

Kapansin-pansin din ang sunod-sunod na palabang posts ng mga kamag-anak ng mag-ama.

Sa Instagram Story post ng asawa ni Niño na si Diane Abby Tupaz ay sinabi nito ang kabababuyang sinapit ng kanilang anak, “PINALAKI AT ININGATAN NAMING MABUTI ANG AMING MGA ANAK NA PUNO NG PAGMAMAHAL AT PAG-AARUGA TAPOS WAWALANGHIYAIN LANG NG MGA KUNG SINONG TAO NA BINALOT NG KADEMONYOHAN SA KATAWAN PARA MAGAWA ‘YUNG GANUNG KLASENG KABABUYAN!

“HINDI KAMI MAKAKAPAYAG NA HINDI NAMIN MAKAKAMIT ANG HUSTISYA! HABANG BUHAY NA DADALHIN NG ANAK NAMIN ‘YUNG KABABUYANG GINAWA N’YO SA KANYA! WALA KAMING PAKIALAM KUNG SINO KAYO o KUNG SINO ANG POPROTEKTA SA INYO! ITUTULOY NAMIN ANG LABAN! MANAGOT ANG DAPAT MANAGOT #justiceshouldprevail.”

Palaban at humihingi ng hustisya ang post ng kapatid ni Niño at auntie ni Sandro na si Angela Muhlach sa post nito.

“Our family will be the one to break the injustices all the other artists are facing! This has to stop. We will fight for justice.”

Kapansin-pansin naman ang kanyang hashtag, “#MenToo.”

Sey naman ng aktor na si Andrew Muhlach, “Justice will prevail.”

Habang ang anak naman nina Aga Muhlach at Janice de Belen na si Luigi Muhlach ay may hamon na sa kanyang Facebook post, “Subukan niyo kami ng gising,” kung saan shinare niya ang post ng kanyang Tito Niño.

Kinukonekta tuloy ng mga netizen ang mga post ng pamilya Muhlach sa mga naglalabasang blind items at chika tungkol sa nangyari diumano kay Sandro pagkatapos ng isang malaking gala event.

