Nesthy Petecio umabante, Eumir Marcial maaga nasibak

SABI nga sa matalinhagang salita – may mananalo, may matatalo!

Umabante sa preliminaries sound-of-16 si Tokyo Games silver medalist Nesthy Petecio kasunod ng impresibong 5-0 unanimous decision na panalo kontra Jasmine Jaismine Lamboria ng India sa women’s under-57kgs division, habang nanlumo naman sa dinanas na pagkatalo si Olympic bronze medalist Eumir Felix Marcial nang silatin ni 19th Asian Games bronze medalist Turabek Khabibullaev ng Uzbekistan sa unanimous decision, Miyerkoles ng madaling araw sa North Paris Arena sa Roland Garros sa Paris, France.

Hindi pinalampas ng 2019 World champion na si Nesthy ang pagkakataon na maipamalas nito ang mahuhusay na galaw at upak sa Indian boxer upang makamit ang desisyong iginawad ng mga huradong sina Yermek Suiyenish ng Kazakhstan, Jongjin Kim ng South Korea, Jakov Peterson ng Estonia, Shawn Reese ng US at Mouhsine Souilmi ng Morocco upang umusad sa Sabado ng madaling araw sa ganap na alas-2 kontra sa crowd-favorite na si Amina Zinadi ng France na may hawak ng bye at No. 3 seed.

Tatangkain ni Petecio na mahigitan ang runner-up finish nagdaang Olympics laban sa 2023 World Championships bronze medalist at 2023 European Games titlist na tinitignan magiging matinding laban.

Subalit tiwala si women’s head coach Reynaldo Galido na kayang malampasan ng 32-anyos mula Santa Cruz, Davao del Sur ang French boxer dahil wala umanong pinapalampas at kinikilalang kalaban sa ibabaw ng ring ang two-time Southeast Asian Games champ.

“Hindi nangingilala iyang si Nesthy. Warrior iyang si Nesthy, hindi naman baguhan iyan, gusto nga niya na kahit sino aariin niya,” pahayag ni Galido sa post-fight interview rito. “Actually, ilang beses na namin naka-sparring iyan sa Bulgaria, Thailand, gusto nila ka-sparring si Nesthy eh, sa tingin namin maganda naman ang gawa namin dito, proud siya.”

Wala naman umanong palusot ang four-time SEAG titlist na si Marcial sa masaklap na pagkatalo nito kontra sa 20-anyos na Uzbek boxer na nagamit nang husto ang reach at height na bentahe upang pahirapan ang unbeaten professional boxer na maibuhos ang kanyang mga mabibigat na patama.

“Nakakalungkot talaga kumbaga iyung pangraap ko biglang gumuho, hindi ko alam kung pano ko i-explain kasi lahat ng sakripisyo, paghihirap, kahit alam kong maraming pagsubok ang dumating ginawa namin iyung best ng team ko,” bulalas ni Marcial na patuloy na pinag-iisipan ang susunod na hakbang kung tuluyang tututok sa pro-career o sasabak pa sa 2028 Los Angeles Olympics.

“Hindi ko alam saan ko ulit magsisimula sa pro ko ba o simulan ko ulit na mag-prepare para sa LA Olympics, hindi ko po alam. Sobrang late na po, ito na iyung best na makuha iyung gold dito sa Olympics pero, gusto ko lang ulit pasalamatan ang lahat ng sumuporta sa akin, sobrang proud ako na dala-dala ang bandila natin.”

Naigawad ang apat na 29-28 iskor at 30-27 pabor sa Uzbek boxer na sunod na makakatapat si two-time Olympic gold medalist Arlen Lopez ng Cuba na tinalo naman sa landslide unanimous decision si Turkish Kaan Aykutsun. (Gerard Arce)