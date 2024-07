Nadine sisingit sa tambalang Alden, Kathryn?

Hindi pa man natatapos ang principal photography ng movie nina Alden Richards at Kathryn Bernardo, na kasalukuyan pa ngang kinukunan sa Calgary, Canada, ay pinag-uusapan na sa X ang next movie ng Kapuso actor.

Kalat na kalat nga sa socmed na ang susunod na leading lady ni Alden ay si Nadine Lustre.

Ang nakakaloka, mababasa sa mga kumalat na post sa X na parang alam na alam na ng fans ni Tisoy ang mga detalye sa sinasabi nilang next movie ng idolo.

Horror daw ang genre ng movie na gagawin nina Alden at Nadine at ididirek daw ito ng award-winning director ng ‘Firefly’ na si Direk Zig Dulay.

Wala pang legit announcement tungkol sa sinasabing proyektong pagsasamahan for the first time ng AlDine or NaDen kaya for the meantime ay mananatili pa itong haka-haka or pantasya ng supporters ng ‘love team’ nina Alden at Nadine.

Pero kung totoo man ito, aba kaabang-abang na project ito for them. Ang bongga ni Alden, ha! From Kathryn noong 2019, nagka-Julia Montes movie siya, at Kathryn uli ngayon dahil sa ‘Hello, Love, Again’, at kung true nga ang tsika, magkaka-Nadine naman.

Pero ano naman kaya ang masasabi ng KathDen fans dito? Magselos kaya sila? Kapag natuloy ito, si Alden na talaga ang ultimate leading man ng makabagong panahon. May ganun?!

Speaking of KathDen, patuloy pa ring dinudumog ng mga kababayan nating OFW at mga Filipino-Canadian ang location shooting ng ‘Hello, Love, Again’ sa Bridlewood in Calgary, Canada.

Pati vloggers sa lugar na iyon ay pinupuntahan ang shooting nina Kathryn, Alden at ginagawang content sa mga vlog nila, ha!

Trending nga araw-araw sa X ang ‘HLA’ at ang KathDen kaya siguradong phenomenal box office hit ang pelikula once ipalabas sa mga sinehan on November 13.

Bongga!