Mga petmalung chess player nakaharang kay Daniel Quizon

PAKAY ni World Chess Olympiad-bound Grandmaster-elect at International Master Daniel Quizon na masungkit ang korona sa “1st PMA Masikhay Class 99 Chess Tournament” na gaganapin sa 3rd Level Wellness Space sa SM City- BF Parañaque sa Agosto 3.

Markado sa mga Pinoy woodpusher na kasali si 19-year-old Quizon kaya tiyak na mapapahirapan siya nNg husto bago makuha ang inaasam na kampeonato.

Mahuhusay ang mga nagsaad ng pagsali, ito’y sina GM Darwin Laylo, Candidate GM at IM Ronald Dableo, IM Michael Concio, Jr., FM Roel Abelgas, NM Jasper Faeldonia, NM Al Basher Buto, NM Mar Aviel Carredo, NM Karlycris Clarito, Jr., NM Oshrie Jhames Reyes, CM Genghis Imperial, Atty. Rodolfo “Rudy” Rivera at Engr. Allan Anthony Alvarez.

May nakalaan na P50,000 guaranteed prize sa event na bukas sa lahat ng Filipino at foreign chess players ayon kay Dableo na siya ring deputy tournament director habang si NM Marlon Bernardino ang tournament director.

“This event is open to all chess enthusiasts who want to test their skills and compete against other players,” sabi ni 2003 Vungtau, Vietnam Asian Zonal champion Dableo.

Inaasahang sasandalan ni Quizon ang kanyang back to back wins kamakailan.

Isa si Quizon sa mga miyembro ng Philippine chess team na tutulak ng piyesa sa 44th World Chess Olympiad na magsisimula sa Setyembre 10 at magtatapos sa 23 sa Budapest, Hungary.

Si Quizon ang naghari sa sa 2nd Gov. Henry S. Oaminal Open Rapid Chess Tournament sa AYA Hotel and Residences sa Clarin, Misamis Occidental noong Hulyo 10 at kampeon sa Professional Chess Association of the Philippines (PCAP) Tour of Champions Grand Finals sa Greenhills Mall sa San Juan City nitong Hulyo 21.

“I hope to do well in this event, 1st PMA Masikhay Class 99 Chess Tournament,” sabi ni Quizon, isa sa pambato ng Dasmariñas Chess Academy sa gabay nina Mayor Jenny Barzaga, Councilor Kiko Barzaga at national coach FIDE Master Roel Abelgas.

Ipatutupad ang seven rounds Swiss System at may time format na 10 minutes plus two seconds increment sa torneo. (Elech Dawa)