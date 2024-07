Mark willing sumabak sa BL project

Dating but still single si Mark Bautista these days.

‘Yan ang kuwento sa amin ng balladeer nang lapitan namin siya at tanungin tungkol sa kanyang love life sa press conference ng 20th anniversary concert niyang ‘Mark My Dreams’ na gaganapin sa The Theatre at Solaire on August 31.

Pero non-showbiz guy ang nagpapatibok sa puso ngayon ni Mark kaya kahit gusto pa niyang sabihin sa amin kung sino ito ay minabuti niyang i-‘secret’ na lang muna dahil kailangan daw niyang isaalang-alang ang privacy nung tao lalo at hindi naman ito celebrity o public figure.

Ayaw ba niyang magkadyowa na taga-showbiz rin? Well, wala naman daw problema kay Mark ‘yon, “Pero ang tanong — siya ba walang problema kung malaman ng tao?”

Matagal-tagal na din magmula nang ipinaalam ni Mark sa mundo na kasama siya sa LGBT group. Ganun pa man, naiintindihan niya kung may iba na nasa kloseta pa rin at ayaw itong pag-usapan o aminin, “Dahil wala namang timeline, wala namang rule kung kelan o paano ang pagtanggap sa sarili (if at all).”

Kahit na hindi mahilig mag-post ang singer ng mga photos online na may patungkol sa kanyang identity ay tahimik daw nitong ginagawa ang parte niya upang maisulong ang cause ng so-called ‘rainbow’ group. Few days ago nga lang ay kumanta si Mark sa isang ‘Pride’ event.

Natanong namin si Mark kung sumagi ba sa isip niya na gumawa ng BL (boys’ love) movie. Aside kasi sa aktor naman din siya talaga, ay hindi na siya mai-issue tungkol sa kanyang sexual preference sakaling sumabak siya sa genre na ito.

Sey niya, actually ay matagal na raw siyang may offers na gumawa ng BL, hindi lang matuloy-tuloy. Madalas daw ang nagiging problema ay hindi magtugma ang schedule nila ng itinatambal sa kanya hanggang sa napo-postpone na lang ang project.

Still, looking forward si Mark na gumawa muli ng movie at minamatahan nga niya na makasali sa Cinemalaya with an official entry one of these coming years.

For now, though, ay music na muna ang kanyang pinagkakaabalahan at iniisip nga ni Mark maglabas ng bagong kanta in time for his concert.