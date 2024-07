Mailap na katarungan

Sa panahon ngayon, hindi maikakailang ang mundo ay puno ng hindi pagkakapantay-pantay at kawalang katarungan, lalo na laban sa mga taong may impluwensya.

Ang mga kilos at salita ng mga ordinaryong tao ay maaring baluktutin at bigyan ng iba’t ibang kahulugan, at kadalasang nagiging paksa ng mga tsismis at pekeng balita. Sa isang iglap, ang isang tao ay maaaring tuluyang bumagsak dahil lamang sa mga kwento at intriga na inimbento ng mga taong walang magawa kundi sirain ang reputasyon ng iba.

Sa totoo lang, mayroong mga tao na tila ba ay walang ibang layunin sa buhay kundi ang manira ng kapwa. Sila ang mga taong likas na inggit at palaging naghahanap ng paraan upang pabagsakin ang mga taong nakikita nilang banta sa kanila. Sa pamamagitan ng mga maling akusasyon at kwento, binabaluktot nila ang katotohanan upang magmukhang masama ang mga taong kanilang kinaiinggitan. Ang masama pa rito, marami ang naniniwala sa kanila, kahit na walang sapat na ebidensya. Hindi maikakailang napakasakit at napakahirap para sa mga taong nakararanas ng ganitong klaseng pang-aapi. Ang kanilang dignidad at karangalan ay nasisira dahil lamang sa mga kasinungalingan at tsismis.

Ang impluwensya ay hindi lamang nagdadala ng karangalan kundi pati na rin ng malaking responsibilidad. Ang mga taong nasa posisyon ng kapangyarihan o may mataas na katungkulan ay mayroong mas mataas na tungkuling maging patas.

Nakakalungkot isipin na sa isang mundo na dapat ay puno ng respeto at pagkakaintindihan, mayroong mga nagiging biktima ng mga taong may impluwensya ng hindi makatarungang pagtrato. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang tanong ay: may lugar ba sa impiyerno ang mga taong ito? Ang mga taong walang ibang ginawa kundi manira ng kapwa, mag-imbento ng mga kwento, at magpakalat ng kasinungalingan upang pabagsakin ang iba? Maraming relihiyon at paniniwala ang nagsasabing ang mga taong ito ay tiyak na paparusahan sa kabilang buhay.

Ang mga taong puno ng galit at inggit ay walang tunay na kaligayahan sa buhay. Ang kanilang mga puso at isipan ay puno ng negatibidad at sama ng loob. Sa bawat araw na lumilipas, sila ay nabubuhay sa isang mundong puno ng kasinungalingan at pagkukunwari. Ang kanilang mga kasinungalingan ay bumabalik sa kanila, at sila mismo ang nagiging biktima ng kanilang sariling mga gawa. Malamang, sa harap ng kanilang tinatamasang impuwensya ay hindi rin nila matatamo ang kaligayahan sa buhay dahil ang kanilang mga puso ay puno ng poot at kasamaan.

Ang mundo ay hindi laging patas ngunit sa kabila ng lahat ng ito, mahalaga na manatili tayong matatag at huwag magpadaig sa mga taong walang ibang hangarin kundi ang manira. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano tayo tinitingala ng iba kundi sa kung paano tayo nakikipag-kapwa at kung paano nating pinangangalagaan ang ating dignidad at karangalan sa gitna ng lahat ng pagsubok.

Sa huli, ang mga kasinungalingan at intriga ay lilipas din. Ang katotohanan ay laging mananaig, at ang mga taong nanatiling totoo sa kanilang sarili ay magtatagumpay. Ang mga taong maninira ay maglalaho, ngunit ang ating integridad at katapatan ay mananatili magpakailanman.

Ang opinyon sa artikulong ito ay pawang akin at hindi kumakatawan kaninuman o sa anumang organisasyon.