JP Cauilan, Hubert Cani nagpasiklab sa QC TODA

Mga laro sa Huwebes:

(Orion Sports Arena, Bataan)

4:00pm – Bicolandia vs Davao

6:00pm – Bacolod vs Batangas City

8:00pm – San Juan vs Bataan

NAGSANIB ng puwersa sina John Paul Cauilan at Hubert Cani upang putulin ang three-game losing skid ng Quezon City TODA Aksyon sa pagsagasa sa Bulacan Kuyas sa iskor na 87-65, habang magkahiwalay na panalo naman ang inilista ng Caloocan Batang Kankaloo at Muntinlupa Cagers Elburg Paramount sa umaatikabong mga aksiyon ng Maharklika Pilipinas Basketball League (MPBL) Sixth Season, Martes ng gabi sa Amoranto Gym sa Quezon City.

Kapwa lumista ang dating National University Bulldogs na si Cauilan at Far Eastern University Tamaraw na si Cani ng tig-14 puntos para pangunahan ang atake ng Quezon City tungo sa kanilang ika-siyam na panalo.

Kumarga rin si Cauilan ng walong rebounds at tig-iisang assist, block at steal, habang may tatlong boards at isang steal si Cani.

Nag-ambag rin sina Michael Are ng 10 puntos at sina Chino Mosqueda at Jonathan Gesalem ng tig-siyam.

Hindi naman nakapalag ang kinana ni John Cayno Carandang na 17 puntos, pitong boards at limang assists para sa Bulacan na nalugmok nang husto sa 2-19 kartada.

Tumikada naman si Joshua Flores para sa Caloocan ng 14 puntos at anim na rebounds para pangunahan ang koponan laban sa Iloilo United Royals sa 90-80, habang nagtatag ng game-high 19 puntos si Errol Jay Bongay kasama ang siyam na rebounds at tatlong assists para sa Muntinlupa na ibinaon ang Imus Agimat VA Drones sa 76-63.

Sumuporta para sa Caloocan sina Jeramer Cabanag at Ronnie Matias na may parehong 13 puntos at Paul Joseph Sanga sa 11 puntos para dalhin ang Batang Kankaloo sa back-to-back na panalo sa 10-6 rekord.

Nalaglag naman ang Iloilo sa ikatlong sunod na pagkatalo sa 7-12 marka na sinubukang buhatin ni CJ Cansino sa 27 puntos, anim na rebounds, tig-apat na assists at steals, katulong sina Ry Dela Rosa sa 15 puntos at Gywne Capacio sa 11 puntos.

Nagpakitang gilas naman para sa Muntinlupa sina Jasper Cuevas sa 16 puntos at Alfred Flores sa double-double na 12 puntos, 11 rebounds, pitong assists at tig-isang block at steal para dalhin sa ikalawang sunod na panalo ang koponan sa 7-13 kartada, habang ibinaon sa pinakailalim ng 29-team single-round robin tournament ang Imus sa 1-19 rekord na pinagbidahan nina Carlo de Chavez sa 12 puntos at Kido Cabrera na may 10. (Gerard Arce)