JC binakbakan sa panonood ng Kapuso serye

Mukhang dedma si JC Santos kung i-bash man siya ng loyal Kapamilya serye viewers.

Flinex kasi ni JC sa sa kanyang Instagram story na nanonood siya ng ‘Pulang Araw’ kaya binakbakan siya ng Kapamilya fans, ha!

Nitong Martes nga ay nag-post ang 40th Star Awards for Movies’ Best Supporting Actor sa kanyang IG story ng photo kung saan makikitang pinanood niya sa laptop ang bagong serye na pinagbibidahan nina Alden Richards at Barbie Forteza at nilagyan niya ng caption na, “I am at episode one and I am loving it. Great work, Pulang Araw Team! Currently No.1 on Netflix Ph.”

Mukhang hindi bet ng solid ‘FPJ’s Batang Quiapo’ fans ang pinost na iyon ni JC sa socmed.

Tinatanong nga ng mga intrigerang netizen si JC kung bakit ang kalabang serye ang sinusuportahan at hindi ang action serye ni Coco Martin?

Bina-bash na nga nila ang award-winning actor sa X. Dapat daw ang serye ni Coco ang pinanonood nito dahil pareho silang Kapamilya talents.

At dahil sa bagong seryeng ngang ito ay parang nabuhay uli ang network war dahil sa mga hanash ng netizens. May mga netizen tuloy na umaalma sa pag-aaway-away ng mga televiewer at Team Online.

Pati tuloy ratings ng dalawang magkatapat na show ay pinag-aawayan ng mga loyal Kapuso at Kapamilya serye supporters.

Kaloka. (Ogie Rodriguez)