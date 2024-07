Jak pinangakong gagawin lahat para kay Barbie

Ang birthday post ni Jak Roberto sa kanyang girlfriend na si Barbie Forteza.

Sey ni Jak, “Happy birthday mahal ko! Gusto ko lang sabihin sayo na deserve mo lahat ng meron ka ngayon, di lang ako ang makakapagpatunay ng dedikasyon at passion mo sa lahat ng ginagawa mo!

“Wala akong ibang wish sayo kundi more happiness and makuha mo pa sana lahat ng mga dream mo sa buhay!

“Congratulations sa lahat ng achievements mo mahal ko! Susuportahan kita sa lahat pangako! I love you so much.”

Napaka-sweet nga ni Jak sa pangako niyang susuportahan niya si Barbie sa lahat ng bagay.

Siyempre may sagot din si Barbie, “Awwww maraming maraming salamat mahal ko… mahal na mahal po kita @jakroberto.”

Ang sweet nga nina Jak, Barbie.

At ang maganda pa nga ay wala silang takot na maging very open sa kanilang pagmamahalan kahit hindi naman sila magka-love team, ha!

So bongga! (Jun Lalin)