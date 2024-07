Ice binida pagiging faney ni Nesthy Petecio

Matapos makiramay, segue naman kami sa isang happy event, sa birthday party ni Cannes Best Director Brillante Mendoza na ginanap sa kanyang urban jungle paradise sa Mandaluyong.

Konti na lamang din ang naabutan naming bisita bilang late na kami dumating. Tanging sina Ms. Ruby Ruiz at Vince Rillon na lamang ang naabutan naming artista. Pero noong maaga-aga pa ay nagbabad daw doon si Baron Geisler, ang isa sa bida ng streaming movie ni Direk Brillante na ‘Moro’.

Pero habang katsika namin si Ms. Ruby, na nagre-reminisce kung paano siya na-discover ni Direk Lino Brocka at isinama sa pelikulang ‘Bona’ as kapatid ni Nora Aunor, ay siya namang pagdating ng mag-asawang Ice Seguerra at Liza Diño. Napasarap ng kuwentuhan — na kung saan-saan nakarating — hanggang inabot na kami ng 3:00am!

In between that, na-witness muna namin kung paano maging fanboy si Ice sa boksingerang si Nesthy Petecio, ang pambato ng Pinas sa Women’s 57kg boxing division ng Paris Olympics, na siya ring flag bearer ng ating Centennial Team during the fluvial parade noong opening.

Gamit ang kanyang smart phone, taimtim munang nanood si Ice at asawang si Liza ng live na laban ni Nesthy against her Indian opponent. Parang aatakihin sa puso si Ice sa tuwing tila humihina ang internet signal. Tila siya rin ang tinatamaan kapag napupuruhan si Nesthy at akala mo ay siya rin ang nakakasuntok sa tuwing nakakasapak si Nesthy.

“Idol ko talaga ‘yan, pina-follow ko [ang career niya.],” sabi ni Ice sa amin. “[Olympic] Silver medalist na ‘yan, eh. Wala lang. Nakaka-proud lang na member siya ng LGBTQ.”

More or less ay ‘yan din ang sinabi niya sa kanyang Facebook post during the Olympics opening last July 26, na proud siyang ang flag-bearer ng Pinas ay isang LGBTQ+ member.

Incidentally, minsan din palang nag-try ng boxing si Ice. Ito ay nang matira siya sa malapit sa isang branch ng Elorde gym. Kaso, nakatamaran daw niya agad. Haha! Feeling niya, baka sa target shooting siya bagay na sport dahil pensive at kalmado lang daw ang mga shooters kumpara sa manlalaro ng ibang sports.

By the way, isang malakas na “Woohoo” ang pinakawalan ni Ice nang i-announce ng si Nesthy ang nanalo sa match.

She is now two wins away from a gold medal. Sana nga, maka-gold na siya this time. (Anna Pingol)