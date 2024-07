Heart nakakalula ang perang donasyon

Very passionate talaga itong si Heart Evangelista sa kanyang posisyon bilang pangulo ng Senate Spouses Foundation, Inc., ha!

Paano ba naman kasi ay marami nga ang napanganga sa recent donation nito sa organisasyon nila!

Tumataginting na P1.5M lang naman kasi ang ibinigay ni Heart para nga sa causes na sinusuportahan ng organisasyon.

Ibinahagi nga rin ni Heart sa isang Instagram reel ang ilan sa mga ganap sa kanilang ‘ceremonial turnover’ na pinusuan ng maraming netizen. Bongga!

Galing nga ang pera mula sa sale ng isang hand-painted Hermès bag na galing sa personal collection ni Heart.

Sey ni Heart sa kanyang post, “Turning my passion projects for good. The proceeds of this #lovemariehandpaintedbags from my personal collections will continue to bless more hearts in need.” Talbog!

Hindi rin nakalimutan ni Heart ang mga donors, mga miyembro ng SSFI, at iba pa nilang partners at wish niya nga na marami pa silang ma-bless!

Marami ring utaw ang humanga sa generosity ni Heart at nagpahayag ng kani-kanilang hanash:

“The girl with the purest and most generous HEART!”

“You are worthy to be called a PHILANTHROPIST.”

“Y’all know she’s dead serious about her role… way to go, Ms. Heart!!! Thank you so much for loving our country.”

Naku, bless Heart’s heart talaga dahil for sure ay marami ang matutulungan ng kanyang generous donation!

‘Yun na! (Carl Balasa)