‘Harlem’ aprub pakulo ng PBA

APRUB sa dalawang players ng Harlem Globetrotters ang bagong innovation ng PBA, ang 4-point shot na planong ilarga sa PBA Season 49 Governors Cup.

Sisiklab ang season-opening tournament sa August 18.

“All I can say is, it’s about time,” ani Moose Weeks sa press conference para sa Manila stop ng Globetrotters World Tour.

Ang Harlem daw ang unang nag-introduce ng 4-point line noon pang 2010s.

“You know we introduced that (4-point line) in 2010, so we’ve been doing this for over a decade,” salo ng kasama ni Weeks na si Wham Middleton, dating lider ng 4-point field goal percentage. “So just to see a professional league to actually add it is amazing. Just shows how far we’ve come to.”

Gagamitin ng liga ang 27-foot line bilang distansiya ng 4-pointer pero mananatili pa rin ang 23-point range ng tradisyunal na 3-point shot.

Nasa Manila ang dalawa para i-promote ang Globetrotters Tour Asia na magsisimula sa Smart Araneta Coliseum sa November 12.

May stops din sila sa Malaysia (Nov. 14), sa Britama Arena, Mahaka Square sa Indonesia (Nov. 16-17) at sa Singapore Expo Hall 5 sa Singapore (No. 23-24). (Vladi Eduarte)