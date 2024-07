Hadley Mariano plantsado na Sharks Billiards Association Draft

MAKIKILALA ang mga pinakamahuhusay na cue artist sa bansa na mapupunta sa apat na propesyonal na koponan na magsasagupa para sa korona at malaking nakatayang insentibo sa pagsasagawa ng Sharks Billiards Association sa una nitong Draft Pick sa Agosto 18 sa Gateway Mall 2 sa Araneta City.

Sinabi ni Hadley Mariano, chief executive officer at founder, kasama si Chief Operating Officer Mark Orendain na inaasahan nilang magiging maigting at exciting ang gabi hindi lamang dahil sa pagpapakilala nito sa magiging apat na pioneer team kundi maging ang mga manlalaro sa first ever pro pool league sa Pilipinas na SBA.

“It’s gonna be an exciting night and I am sure will have a lot of surprises,” sabi ni Mariano, anak ng billiards patron at organizer ding si Perry Mariano. “We want to hold on muna sa mga detail para meron tayong surprises at isipin ng billiards community kung sinu-sino ang mga player at team.”

Optimistiko sina Mariano at Orendain na ang pagsasagawa ng pinakaunang professional pool league sa bansa ay magpapatatag sa mga Pilipino bilang pinakamahusay sa isport at magbibigay ng kalidad din at prestihiyo sa mga kasali bilang mga propesyonal na manlalaro.

Ipinaliwanag ni Mariano na apat na koponan na kumakatawan sa mga pangunahing isla ng bansa na Luzon, Visayas at Mindanao ang bubuo sa unang cast na magsasagupa sa inaugural Sharks Billiards Association kung saan ilan sa pinakamahuhusay at mga sumisikat na bituin ng isport ang bubuo sa komposisyon ng koponan

Ang torneo, na orihinal na nakonsepto nina Mariano, Orendain at ang yumao kamakailan na broadcaster na si Manolo “Chino” Trinidad na itinalagang commissioner, ay asam na mabigyan ng propesyon ang mga mahihilig sa billiards at maiiwas din ang sports sa nagiging negatibo nitong pagkilala bilang isang money game.

“Marami akong nakikitang players na magaling pero hindi nabibigyan ng tsansa. So itong mga player na ito, gusto ko silang unahin kasi wala silang sponsor, wala silang manager, hindi makasali sa mga tournament,” sabi nito.

“So the league will start with players na hindi nakakalabas ng bansa. Pero definitely, these are top players (in the country).” (Lito Oredo)