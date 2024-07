Ipinag-utos ng Kamara de Representantes ang pag-aresto at pagkulong kay Michael Yang, ang dating adviser ni dating pangulong Rodrigo Duterte, na iniuugnay sa P3.6 bilyong halaga ng shabu na kinumpiska sa isang warehouse sa Pampanga noong nakaraang taon.

Ang arrest order ay nag-ugat sa contempt order na inilabas ng House Committee on Dangerous Drugs laban kay Yang na kilala rin bilang Hong Ming Yang. Nilagdaan ito nina committee chairperson at Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers, at House Secretary General Reginald Velasco.

Dinala ni House Sergeant-at-Arms, retired Gen. Napoleon Taas at kanyang team ang arrest order sa Fortun-Law Offices sa 134 CRM Avenue, BF Homes Almanza, Las Piñas City.

Si Yang ay iniugnay kay Lincoln Ong, isang incorporator ng Empire 999 Realty Corp. na siyang may-ari ng warehouse sa Mexico, kung saan nakumpiska ang P3.6 bilyong halaga ng shabu. Kapag naaresto si Yang ay ikukulong sa Camp Bagong Diwa sa Bicutan, Taguig City.

Sa isang press conference nitong Miyerkoles, sinabi ni Barbers na nakaalis na sa bansa si Yang batay sa kanilang nakalap na impormasyon.

“We were informed na ang subject ng arrest order ay wala na ho rito. ‘Yung last information that we have, he is in Dubai,” sabi ni Barbers.

Ayon kay Barbers makikipag-ugna¬yan ang kanyang komite sa Bureau of Immigration at Department of Foreign Affairs (DFA) upang maipabatid¬ sa ibang bansa na ipinaaresto si Yang. (Billy Begas/Eralyn Prado/-Charmaine Abong)