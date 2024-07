Para kay Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile nabigyan ng maling payo si dating pangulong Rodrigo ‘Digong’ Duterte nang maglabas ito ng Executive Order (EO) na nagpakalat sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs).

“It was ill-advised. They did not study it well,” sabi ni Enrile sa isang panayam matapos itong dumalo sa pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety.

Ipinalabas ni Duterte ang EO 13 noong Pebrero 2, 2017, na nagbibigay ng pahintulot sa operasyon ng POGO sa labas ng mga economic zone.

“My God, POGO was banned by Cambodia, banned by many countries in Central Asia, and we adopted it here. And why is it that until now you have focus in Bamban and Porac and without PAGCOR (Philippine Amusement and Gaming Corporation) being able to control them? Is that a wise decision? Wise activity?” dagdag pa ni Enrile.

Iniimbestigahan ng komite ang mga krimen na may kaugnayan sa ope-rasyon ng POGO. (Billy Begas)