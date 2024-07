Doxycycline At Leptospirosis

Nakalipas na linggo, matinding ulan ang dinala ng bagyong Carina. Nasabayan pa ng habagat at pagbukas ng ilang dams sa Metro Manila.

Dahil dito, lumubog ang karamihan ng kalakhangMaynila at mga karatig na lungsod sa NCR at pati ibang bayan. Dahil sa nangyari, hindi malayong lumusong sa ulan at nangailangang tumawid sa baha. Napakadaming tanong angdumating dahil sa narinig na lunas sa sakit dahil sa baha, angdoxycycline. Kaya naman ang Department of Health, ay nagbigay ng mga payo para dito.

Una sa lahat, ang doxycycline ay isang antibayotiko panlaban sasakit na leptospirosis. Isang uri ng karamdaman na mayroongimpesyon sa dugo na nanggaling sa bakteryang Leptospira. Nakikita ito sa mga daga na apektado at inilalabas sapamamagitan ng kanilang ihi. Nahahawa ang tao kung makakapasok ito sa katawan. Madalas, nahahalo ito sa tubigbaha. Hindi natin masabi kung hindi ito apektado dahil samaduming tubig. Kaya risk sa pagkakasakit nito ang nalusong sabaha. Ang mga sintomas na mararamdaman ay lagnat, masakitna ulo, tiyan at kalamnan. Mapulang mata at kapag malala, hirapumihi. Kung mapabayaan, maaaring pumalya ang kidneys, pagdurugo ng baga, at pati pagkamatay. Kaya nirerekomendaang prophylaxis o paginom ng gamot para maiwasan ang magkasakit.

Sino ba talaga ang mangangailangan nito. Lahat ng lumusong sabaha ay kinakailangan uminom dahil at risk agad. Kung may sugat, moderate risk na. Pero kabilang dito ay kung sakaling ang baha ay umabot sa baywang, nabasa ang mata, nakalunok o inom ng tubig baha. At kung tuloy tuloy ang lusong, high risk naito.

Ang paginom ng doxycycile ay ang sumusunod:

Low risk: 2 capsules ng 100mg/cap minsanan, sa loob ng 24 hanggang 72 na oras pagkalusong.

Moderate risk: 2 capsules minsanan sa maghapon ng 3 hanggang5 araw, agad agad din.

Kung tuloy ang lusong at high risk na, may sugat man o wala: dagdag ng 2 capsules minsanan sa isang linggo hanggangtumigil lumusong sab aha.

Ang lahat ng ito ay para sa mahigit sa 8 taong gulang. Kung mas bata pa, ang gamot na maaaring gamitin ay amoxycillin o azithromycin.

Ngunit alalahanin, antibayotiko ang mga ito, mas magandangmakakausap ng doktor para magabayan ng husto. Kahit na ang lahat ng nabanggit ay wala pang mga laboratoryong nagagawa.

Pero kung tuloy tuloy ang sintomas, kabilang sa mgaeksaminasyon ay sa dugo, ang complete blood count, creatinine, serum creatine phosphokinase, liver function tests, bleeding parameters tulad ng prothrombin time at partial thromboplastin time, electrolytes tulad ng potassium, arterial blood gas, eksaminasyon sa ihi o urinalysis, chest x-ray, at ecg.

Mahirap ang sitwasyon sa panahon ng kalamidad. Kung sinoman sa atin ang maapektuhan, magingat, pero kung talagangwalang magawa, ihanda ang sarili, magpatingin sa doktor, pisikal man o teleconsult, ingatan at alagaan ang sarili.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!Remain vigilant!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kapitbahay tuwing martes10am at Health Watch tuwing ikatlong linggo ng buwan 9am saDZEC1062) at Doc Rylan Facebook Live tuwing linggo ng 11am. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na#docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mgakomentaryo at katanungan.