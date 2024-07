Diversity lalarga sa AP Reyes race

PUSPUSAN na ang ginagawang paghahanda ng mga trainer sa kabayong si Diversity dahil nakatakda itong rumampa sa 2024 Philracom “AP Reyes Memorial Race” na ilalarga sa Agosto 18 sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Maliban kay Diversity, apat na tigasing kabayo pa ang inaasahang kakarera sa distansiyang 1,600 metro.

Nakalaan ang P500,000 guaranteed prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta, ang ibang kalahok ay sina Don Julio, Easy Does It, Eutychus at Miss Hibiki.

Rerendahan ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate si Diversity, puntirya nila na masungkit ang P300,000 premyo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Kukubrahin ng second placer ang P112,500 habang P62,500 at P25,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

Komento ng mga karerista, posibleng magbigay ng magandang laban kay Diversity ang kalahok na si Don Julio na gagabayan ni John Allyson Pabilic.

Magbubulsa rin ng P25,000 ang breeder ng mananalong kabayo habang P15,000 at P10,000 ang second at third.

Tiyak na magandang laban ang masisilayan ng mga karerista kaya magiging masaya ang kanilang paglilibang. (Elech Dawa)