Darryl Yap binakbakan mga nagsabing sawsawero siya sa isyu ng pamilya Muhlach

Nakakaloka ‘yung Facebook post ni Direk Darryl Yap nitong Miyerkoles, ha!

Binakbakan kasi ng controversial director ang pinag-uusapang showbiz issue na involved si Niño Muhlach at ang isa niyang anak.

Hindi pa direktang nagsasalita si Niño tungkol sa isyung iyon at puro cryptic pa lang ang mga post aktor, pati ang ibang kapamilya niya, pero si Direk Darryl nga ay bumakbak na ng tungkol doon.

Pero kung may mga natuwa sa katarayan ng post ni Direk Darryl, na nakakaloka nga, may iba namang iniintriga siya.

May mga nagsabi kasi na pakialamero si Direk Darren.

Ang iba nga ay nagtaray pa at sinabing sawsawero, pakontrobersiyal daw si Direk Darryl kahit hindi naman siya involved sa isyung ‘yon, ‘noh?!

So heto na, tinanong namin ang reaksiyon ni Direk Darryl tungkol sa mga bumabakbak sa kanya?

Siyempre kaagad namang sumagot ang controversial director, ha!

“Bakit sawsawero, eh, national issue ‘yan. Pa-controversial? Bakit? Masama bang mag-react?

“Mas masama ang manahimik lang kapag ganyan ang issue,” sey niya.

At ‘yung mga nagre-react, bumabakbak daw sa kanya ay, “‘Yung mga nagre-react against my reaction ay enabler ng mga rapist ‘yan.”

Nakakaloka at palaban talaga si Direk Darryl, ha! (Jun Lalin)