Coco inasar na ‘byaheng langit’ mga leading lady

Kaloka talaga minsan ang mga netizen, ha! Paano ba naman kasi ay inasar nga nila na ‘byaheng langit’ ang pagiging leading lady ni Coco Martin sa kanyang mga serye!

Trending ngayon sa X ang post ng isang netizen kung saan tampok ang mga litrato ng mga ‘yumaong’ leading lady ni Coco!

Sey ng netizen, “Hirap maging leading lady ni Coco Martin. Biyaheng langit pagkatapos,” na siya namang ikinaloka ng mga faney ni Coco!

Tampok nga sa post ang ilan sa mga naging leading lady ni Coco na sina Bela Padilla at Yassi Pressman para sa ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ at sina Lovi Poe at Ivana Alawi para sa ‘Batang Quiapo’.

Pawang mga ‘sumalangit’ nga raw kasi ang mga karakter ng mga nasabing aktres na tila ba may ‘death sentence’ raw ang mahalin ang karakter ni Coco! Kalurky!

Pang-uurot pa nga ng ilang netizens, bongga raw kung si Julia Montes ang end game ni Coco sa serye ‘pag magtatapos na ito. Hindi nga lang daw sure ang mga utaw dahil biro nila, mukhang sa 2030 pa matatapos ang serye ni Coco.

Kanya-kanyang hanash din ang ilang netizen sa birong ito at ito ang ilan sa kanilang mga sey:

“A major red flag, ladies. Mag-ingat po. Lol”

“Hoy!!! Through the rain at lahat ng eksena na yan ang sakit-sakit.”

“Yung kasama dapat sa dream role ng leading lady ay mahiga sa ataul or madedz.”

Pero sa isang tsikahan naman ay nilinaw ni Ogie Diaz na tinatanong naman daw ni Coco kung paano gustong um-exit ng kanyang mga leading lady at choice naman daw nila ito.

Pero ito, ha, kahit nga karamihan ng mga leading lady ni Coco ay ‘namamayapa’, ‘di naman natin maitatanggi na lahat sila ay may chemistry sa aktor at totoong nakatulong sa serye.

Anyway, abang-abang na lang tayo kung sino ang susunod na mahuhulog sa karakter ni Coco at kung paano sila e-exit!

‘Yun na! (Carl Balasa)