Choco Mucho muling gigiyahan ni Deanna Wong

Team Standings

Pool A W L

PLDT 3 0

Creamline 2 1

Chery Tiggo 2 1

Nxled 1 2

Farm Fresh 1 2

Galeries Tower 0 3

Pool B W L

Cignal 3 0

Akari 3 0

Petro Gazz 1 2

Capital1 1 2

Choco Mucho 1 2

ZUS Coffee 0 3

Mga laro sa Huwebes: (PhilSports Arena)

1:00pm – Petro Gazz vs Cignal

3:00pm – Capital1 vs Choco Mucho

5:00pm – ZUS Coffee vs Akari

GIGIYAHAN muli ng mga petmalung pagse-set ng bola ni Deana Wong ang Choco Mucho Flying Titans sa pagnanais nito makamit ang ikalawang sunod na panalo sa pagsagupa sa nagpapakitang-gilas na Capital1 Solar Spikers sa Pool B ng Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference ngayong Huwebes sa PhilSports Arena sa City of Pasig.

Una munang magsasagupa ang walang talong Cignal HD Spikers at nanghihina nang Petro Gazz Angels sa ganap na ala-una ng hapon bago sundan ng ikalawang tampok na sagupaan sa pagitan ng Choco Mucho Flying Titans at Captial1 sa alas-3.

Huling magsasagupa ang wala ding bahid ng kabiguan na Akari Chargers at nanganganib maagang magbakasyon na ZUS Coffee Thunderbelles sa panghuling laro sa ganap na alas-5 ng hapon.

Inaasahang sasandigan ng Flying Titans ang kamada ni Wong kung saan nagtala ito ng kabuuang 20 excellent sets habang mayroon itong tatlong puntos upang itulak ang Choco Mucho sa unang panalo at pigilan ang dalawang sunod na kabiguan simula pagbubukas ng torneo.

Hindi naasahan ng Flying Titans ang Greek import na si Zoi Faki na mayroon lamang apat na puntos subalit sumandig kina Honey Royse Tubino na may 21 puntos, Ma. Lina Isabel Molde na may 17 marka at Madeliene Yriee Madayag na may siyam na puntos.

Gayunman, inaasahang ipapakita muli ng Capital1 ang isinasagawa nitong pagbalikwas sa nakalipas na laro mula kina Russian import Marina Tushova, Lourdes Clemente at Iris Tolenada na hindi basta lamang sumusuko hanggang hindi napapahirapan ang kanilang kalaban. (Lito Oredo)