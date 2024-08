Naglaan ang gobyerno ng P12 bilyon para sa pagsasaayos ng 13 paliparan sa susunod na taon.

Ayon kay House Committee on Appropriations Vice chairperson at Makati City Rep. Luis Campos Jr. ang paglalaan ng pondo ay makikita sa 2025 National Expenditure Program (NEP) na isinumite ng Department of Budget and Management (DBM) sa Kamara de Representantes noong Lunes.

“Our airports are highly dynamic engines of economic growth and jobs creation, so we are all for increased government spending to further build them up,” sabi ni Campos. “This gives more substance to the mandate of the Constitution for all regions of the country to be given the optimum opportunity to develop.”

Batay sa 2025 Aviation Infrastructure Program (AIP) ng Department of Transportation (DOTr) naglaan ng pondo para sa pagpapaganda ng New Dumaguete Airport (P6.1 bilyon), Tac¬loban Airport (P2.3 bilyon), Busuanga Airport (P1 bilyon), Laoag International Airport (P750 mil-yon), Iloilo International Airport (P645 milyon)¬, Virac Airport (P280 milyon), New Manila International Airport (P200 milyon), Siquijor Airport (P200 milyon), New Zamboanga International Airport (P130 milyon), Antique Airport (P125 milyon), Central Mindanao (M’lang) Airport (P100 milyon), New Bohol Airport (P90 milyon), at Bukidnon Airport (P50 milyon).

Ngayong taon, sinabi ni Campos na P7.5 bilyon ang nakalaang pondo para sa pagsasaayos ng 22 paliparan. (Billy Begas)