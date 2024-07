Yeny Murillo, Foxies sinakmal 1st win

HINDI bumitiw sina Yeny Liseth Murillo at Farm Fresh Foxies sa mahigpit at mataktikang labanan tungo sa pagbigo nito sa Galeries Tower Highrisers 25-22, 35-37, 23-25, 25-20,15-13 sa Premier Volleyball League Reinforced Conference nitong Martes sa PhilSports Arena sa City of Pasig.

Ibinuhos ni Murillo ang kabuuang 29 puntos tampok ang 26 spikes, 2 blocks at 1 ace sa pagbitbit sa Farm Fresh sa pagpigil sa dalawang sunod na kabiguan at ilagay ang Foxies sa pananatili sa susunod na labanan sa nakamit nito na unang panalo sa torneo.

Kinailangan ng Foxies na umahon sa 1-2 set na paghahabol bago sinandigan si Murillo na ibinuhos ang walong puntos sa matira-matibay na ikalimang set habang nagdagdag din ng 16 excellent receptions at 10 excellent digs para agawin ang panalo sa Highrisers.

“I thought my team needed this win because we need the motivation to keep pushing harder. The team has been my motivation,” sabi ni Murillo sa panalo na nakapagbigay at nakapagpataas sa morale ng Foxies.

Tumulong sa kapwa pagtatala ng 18 puntos sina Caitlin Viray na mayroon ding 5 blocks at Trisha Gayle Tubu na may 15 atake habang may 15 puntos si Aprylle Cykle Tagsip para sa Foxies na kinailangan ang kabuuang 2 oras at 28 minuto bago nakamit ang unang panalo sa torneo para sa bago nitong coach na si Shota Sato.

Nag-ambag din si Sofia Daniela Ildefonso ng 7 puntos habang may 6 marka si Kate Nhorrylle Santiago.

Namuno naman sa Galeries Tower ang Thailander na si Chuewulim Sutadta na may 10 puntos habang may tig-17 puntos sina France Elize Ronquillo at Grazielle Bombita kahit nahulog ang Highrisers sa pangatlong sunod nitong kabiguan. (Lito Oredo)