Bukod sa mga opisyal na pa-cute na nagpapainit lang ng puwet sa de-aircon na opisina, payo ng mga ayudanatics nating kurimaw na nalubog sa baha maging ang loob ng bahay, sipain din ni PBBM ang mga opisyal niya na walang malasakit sa mga tao.

Sa idinulot nga namang perwisyo ng bagyong Carina na sinamahan pa ng Habagat at high tide, maraming lugar sa Metro Manila ang nagmistulang resort dahil sa baha. Gaya ng dati, malamang na ilang linggo o buwan lang eh marami na namang magbebenta ng bagsak presyong segunda manong mga sasakyan.

At gaya rin ng dati tuwing binabaha ang Metro Manila, matik ang mga mambabatas sa pagpapatawag ng imbestigasyon kung bakit nalubog ang Metro Manila sa baha sa kabila ng sangkatutak na bilyones na ibinuhos sa pagpapagawa ng mga flood control projects mula nang ihian ni Ondoy at palubugin din ang Metro Manila.

Pero bukod kay Ondoy, ilang beses din binaha uli ang Metro Manila dahil sa mga bagyo at Habagat. Kaya nga parang sirang plaka nang paulit-ulit na pinag-uusapan ang baha, flood control projects, at bilyones na pondo.

Siyempre, kasama rin sa paulit-ulit na tanong eh anyare? Bakit may baha pa rin? Si dating Senador Ping Lacson, may simpleng sagot na malamang “bato-bato sa langit eh magalit ang magagalit”– nagsasabwatan daw ang mga mambabatas, ahensiya ng pamahalaan, at mga kontratista para ibulsa ang pondo para mga flood control project.

Ang malungkot pa rito, may mga opisyal na tila walang malasakit sa mga tao na malulubog sa baha, hindi lang sa kalye kundi pati sa loob ng bahay. Gaya ng isang kalihim na ipinagtanggol na gumagana naman daw ang mga flood control. Humuhupa naman daw ang baha pagkatapos na lunurin ang Metro Manila.

Kaya ang himutok ng mga kurimaw natin na binaha ang bahay, ang sasakyan, o natengga sa binahang kalye, ibig sabihin daw ba ng kalihim eh okey lang lubugin kasi huhupa rin?

Baka raw hindi pa naranasan ng naturang opisyal ang bahain ang loob ng bahay, na ang iba eh inabot pa hanggang sa bubong.

Bukod doon, ang nasirang navigational floodgate na nagpalala sa pagbaha sa ilang lugar sa northern Metro Manila, partikular sa Malabon at Navotas, June 7 pa nasira nang mabangga ng barge pero sisimulan pa lang ayusin sa Agosto. Aba’y inabot ba ng dalawang buwan ang pag-iisip ng diskarte bago ayusin ang floodgate o dahil wala bang pondo?

Sino ang dapat sisihin ng mga utaw sa Malabon at Navotas, ang mga mayor ba nila o si Romando Artes ng MMDA, na nagpagawa rin ng rampa para sa mga PWD sa EDSA na hindi magamit dahil masyadong matarik? Ilan milyon kaya ang ginastos sa rampa?

Naalala tuloy ng mga kurimaw natin ang komento ng isang dayuhan noong 2018 na “wala raw malasakit ang gobyerno” nang makita niya ang “stairway to heaven” na footbridge sa EDSA na P10 milyon ang gastos. Ang may pakana nito, MMDA rin pero hindi pa si Artes ang bossing noon ng ahensiya.

At batay nga pala sa mga lumabas na ulat, kayang ayusin ang nasirang navigational floodgate sa loob ng dalawa hanggang tatlong linggo kung makikisama ang panahon. Aba’y kung ginawa na pala agad, baka hindi ganoong katindi ang epekto ng bahang dala ng tropa nina Carina, Habagat at high tide.

Pagdating ng imbestigasyon tungkol sa baha at flood control projects, asahan ang mga sisihan: basura dahil walang disiplina ang mga tao sa pagtatapon, mga dukha na nakatira sa gilid ng mga ilog, at ang mga nawawalang ilog at daanan ng tubig. Baka nga pala hindi alam ng mga utaw, may pondo ang mga ibinibidang declogging operation ng mga lokal na opisyal. Epektib ba?

May mga opisyal kaya ng ahensiya, o kaya eh mga lokal na opisyal, o kahit mga mambabatas na aamin na may kasalanan din sila sa baha dahil tinipid nila ang flood control projects kasi ibinulsa nila ang ibang pondo gaya ng sabi ni Ping? Let’s see. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”.