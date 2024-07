inasalamatan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga kaal­yado at tagasuporta na boluntaryong nag-alok para pangalagaan ang seguridad niya at ng kanyang pamilya matapos na tanggalin ang 75 pulis na itinalaga para sa kanyang proteksiyon.

“Nagpapasalamat ako kay Senador Dela Rosa, Senador Go at Senador Padilla, mga AFP at PNP personnel, sa kababaihan, at lahat ng ordinaryong mamamayan sa inyong pagtugon sa panawagan ni Senador Bato ng boluntaryong pagtulong para sa aking seguridad. Ramdam ko ang inyong malasakit, pagmamahal at suporta,” ayon sa inilabas ng pahayag ng pa­ngalawang pangulo.

Aminado ang pangalawang pangulo na bilang isang lingkod-bayan o public official ay hindi maiiwasan nalalagay sa panganib ang kaligtasan ngunit wala umanong dapat na ikabahala.

“Huwag kayong mag-alala sa akin. At hindi ninyo kailangan mag-ambag ng pera para sa security ko. Ang pagtatrabaho sa pamahalaan ay pag-alay ng buhay para sa bayan. Alam nating lahat na ba­hagi ito ng serbisyo,” ayon pa kay Duterte.

Ngunit may isang hiling ang pangalawang pangulo sa kanyang mga supporter, “Isa lang ang hiling ko sa inyo — ang kaligtasan ng aking pamilya. Huwag ninyong payagan ang anumang karahasan sa aking ina, asawa at apat na anak, personal man o sa internet. At kung sakali man, huwag ninyong palampasin ang sinumang gagawa ng kapahamakan laban sa kanila.” (Eralyn Prado)