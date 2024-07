ISANG magna cum laude na graduate mula sa University of the Philippines – Diliman ang nakasungkit ng unang pwesto para sa July 2024 Licensure Examination for Interior Designers.

Siya si Maria Ivanka Bagasala Anoñuevo na nakakuha ng overall rating na 85.80% mula sa 119 na matagumpay na nakapasa.

Nagtapos si Maria ng kursong Bachelor of Science in Interior Design sa UP Diliman sa Quezon City. Samantala, nanggaling din sa UPD ang iba pang topnotcher na lumapag sa Top 10. Ito ay sina Kaye Patricia Mogol Picazo (Top 3), Ruwayna Cayanan Alqaseer-Del Rosario (Top 4), Mikaela Jamela Alonzo Alba (Top 6) at Glenn Cultura (Top 7).

“Congratulations to our interior design graduates who just passed the 2024 ID Licensure Examinations and to those who made it to the Top 10. We are proud of your achievement,” pagbati ng UP CHE Clothing, Textiles and Interior Design Department sa kanilang Facebook post. (Moises Caleon)