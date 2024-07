BILANG pagsuporta at pagpupugay sa mga magsasaka ng Catanduanes, isang freelance fashion designer ang gumawa ng bonggang gown na gawa sa abaca.

Kilala bilang abaca capital ng Pilipinas ang Catanduanes kaya naman ito ang gamit na materyal ng designer na si Julius Eric Cuison para sa kanyang upcycling fashion clothes bilang pagsuporta sa kanyang bayan. Ibinahagi kamakailan ni Julius ang kanyang latest na obra, ang La Cabugaonon gown na gawa sa traditional woven abaca imbes na tipikal na tela. Anya, ang kultura ng Barangay Cabugao sa bayan ng Bato sa Catanduanes at ang pagiging resilient ng mga abacaleros dito ang inspirasyon ng kanyang gown. Ginagamit ng 22-anyos na freelance fashion designer ang mga produkto ng Catanduanes para suportahan mga masisipag na mga magsasaka sa lugar.

“Ang abaca po kasi, bukod sa matibay siya and very sustainable po, naglilikha po ng trabaho ang pag-support sa ganoong materials like sinusuportahan po namin ‘yung hanapbuhay ng mga abacaleros,” saad ni Julius sa isang panayam. Bata pa lang si Julius, nakitaan na ito ng hilig sa fashion design. Noong nasa high school pa lamang siya, nagtrain siya sa dressmaking at nakabuo siya ng gown na gawa sa sako. Nanalo na rin si Julius sa dalawang magkasunod na taon para sa isang dress-making competition na Technolympics sa probinsya.

“Sa freelancing po actually nag-start po ako last year. Third year po ako sa college nun, and naga-accept ako ng customized gowns for pageant to support my school finances,” kuwento ni Julius. Nagtapos si Julius bilang cum laude sa kursong Revised Ladderized Bachelor of Science in Industrial Technology na may major sa Garments, Fashion and Design sa Catanduanes State University. Ngayon, kilala si Julius bilang trashion (trash at fashion) designer dahil ginagamit niya ang mga recycled na materyales sa kanyang mga obra.