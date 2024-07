Sharon Cuneta, Gabby Concepcion project inaayos pa

Marami na ang nangungulit sa amin ng updates tungkol sa 4th concert nina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion.

Actually, wala pa rin kaming naririnig na bago tungkol sa concert na iyon.

Ang alam lang namin, nag-uusap nga ang mga kampo nina Sharon, Gabby tungkol doon.

The latest we heard, may mga bagay-bagay pang kailangang ayusin. And yes, wala pa ring kontratang napipirmahan ang dalawang kampo.

Hindi nga masagot ng taong tinanong namin kung posible ba na this year mangyari ang 4th concert ng dating mag-asawa. Hindi pa rin daw sure na sure ‘yung tungkol sa concert tour.

Sa ngayon ay busy rin naman si Sharon.

Paalis siya pa-Los Angeles, California para sa special guesting niya sa ‘ASAP Natin ‘To: California’ na magaganap sa Toyota Arena sa Ontario on August 3.

Pagbalik din ni Sharon ng Pilipinas ay magiging abala siya sa ‘Saving Grace’ serye niya with Julia Montes, Janice de Belen.

Siyempre, excited din ang Megastar sa ‘Saving Grace’ dahil ang anak-anakan niyang si Julia ang kasama nga niya sa seryeng ito ng Dreamscape, ha!

Ang alam din namin, may ilang shows abroad si Sharon.

Pero sabi ng taong tinanong namin, “Hopefully maayos na ‘yung sa concert nila ni Gabby. Babalitaan kita agad.”

Well…