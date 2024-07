Naglabas ng official statement ang GMA Network kaugnay ng ilang online articles, posts tungkol sa isang insidente na involved ang isa sa mga artist nila at “independent contractors”.

Ayon sa official statement ng Kapuso network:

“Online articles and posts have recently circulated regarding an alleged incident involving an artist and independent contractors of GMA Network.

“We have yet to receive a formal complaint from those allegedly involved in the issue. Should one be filed, the Network is committed to conducting a thorough and impartial investigation.

“We assure the public that GMA Network takes such matters with utmost seriousness.”

Ayon sa mga Marites at Marisol, may hindi raw magandang pangyayari sa isang talent ng management department ng Kapuso network at sa dalawang manunulat ng TV network pagkatapos ng GMA Gala 2024.

Tinanong naman namin ang isang taga-Sparkle kung pinag-meetingan na nila ang tungkol doon pero hindi pa raw dahil wala namang reklamong nakakarating sa kanila at naka-leave rin diumano ang isa sa mga boss nila.

May mga balita namang magkakaroon daw ng legal action ang tatay ng talent na may hindi magandang “experience” sa dalawang manunulat ng nasabing TV network.

Kung pagbabasehan nga ang official statement ng GMA Network, lumalabas na wala pa talagang formal complaint ang kampo ng tinutukoy na talent tungkol sa kumakalat na malisyosong intriga.

Samantala, nakatutok ngayon ang mahihilig sa showbiz sa mga susunod na kaganapan kaugnay ng intrigang ito. (Byx Almacen)