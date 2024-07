Sarah G makakasama sa concert ang South Korean Queen of OST

Magsasama sa isang bonggang concert sina Sarah Geronimo at South Korean singer na si Baek Z Young.

Excited nga ang Popsters, tawag sa fans ni Sarah, dahil makaka-collab ng kanilang idol ang tinaguriang South Korean Queen of OST.

Ilan nga sa mga Koreanovelang kinanta ni Baek ang theme song ay ang ‘Rooftop Prince’, ‘Mr. Sunshine’, ‘Love in the Moonlight’, ‘The King’s Affection’, at ang phenomenal series na ‘The World of the Married’.

Magsasama ang dalawa sa ‘Lanterns and Legends: Mid-Autumn Festival Concert 2024’ na magaganap sa Cove Manila, sa Okada Manila sa September 28, 2024.

Si John Prats naman ang tatayong director ng concert. Sa kanyang social media post ay shinare niya ang kanyang excitement sa ididirek niyang concert.

“Thrilled to direct the spectacular ‘Lanterns and Legends: Mid-Autumn Festival Concert 2024’ featuring Philippine Popstar Royalty Sarah G. and South Korean Queen of OST Baek Z Young,” sey niya sa kanyang post

Pangako pa niya na tiyak na “Unforgettable evening” ang nasabing concert.

May ilang Popsters naman ang nalungkot na malaman na ‘by invitation only’ ang nasabing concert kaya request nila sa Okada Manila ay magkaroon sila ng chance na makabili ng tickets.

Well… (Byx Almacen)